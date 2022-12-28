Arzu İle Kamber Hikayesi Nedir? Arzu İle Kamber Hikayesi Gerçek Mi, Nerede Geçiyor, Mezarları Nerede?

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Arzu İle Kamber Hikayesi Nedir?

Arzu ile Kamber'in hikâyesinin 16. YY'da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Hikayenin ana konusu, birbirini kardeş zannederek büyüyen Arzu ile Kamber'in belli bir süre sonra birbirine âşık olmasını konu alır. Yaşanan bir olay, iki kişinin kardeş olmadıklarını öğrenmelerine sebep olur. Söz konusu olay, kervan Hac yolunda iken kervanın eşkıyalar tarafından basılmasıdır.

Kervan baskını çok kanlı şekilde biter. Kervan baskınından sadece Kamber sağ kurtulur. Bir köylü Kamber'i bularak evlat edinir. Kamberi evlatlık alan ailenin Arzu adında bir de kızları vardır. Arzu ve Kamber bu sayede birbirlerini kardeş bilerek büyürler. Hayat bu şekilde devam ederken Kamber'i seven bir kızın Arzu'ya giderek onların kardeş olmadıklarını söylemeleri ile olayların akışı değişir.

Arzu olayı öğrenir öğrenmez bu bilgiyi Kamber ile paylaşır. Bu olayı öğrenen Kamber evden ayrılır. Bu olaydan sonra Arzu Kamber'i bulmak için çöllere düşer. Fakat bir türlü Kamber'i bulamaz. Arzu bu durum üzerine hastalanır ve yataklara düşer. Bu olayı öğrenen Kamber eve döner. Arzu ile Kamber, bu ayrılık sürecinde birbirlerine aşık olduklarını anlarlar ve işin sonunda birbiri ile evlenirler.

Arzu İle Kamber Hikayesi Gerçek Mi?

Arzu ile Kamber'in hikayesinin gerçek olmadığı yönünde de rivayetler olsa da olayda mantık dışı bir durumun olmadığı görülür. Bu nedenle hikayenin gerçek olma ihtimali daha yüksektir. Hikayenin geçtiği mekanın Suriye, Şanlıurfa ve Gaziantep dolayları olduğu yönünde rivayetler vardır. Hikayenin zaman unsurları incelendiğinde ise bir belirsizliğin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

Hikâye ile ilgili çok sayıda rivayetin olduğu da dikkat çeker. Bu rivayetler içinde en mantıklısı ve gerçek olma ihtimali yüksek olan, yukarıda anlatılan hikâyedir. Arzu ile Kamber'in mezarının nerede olduğu da merak edilen ve araştırılan konulardan biridir. Söz konusu iki aşığın mezarı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı olan Çaykara köyündedir. Bu sonuca da yapılan rivayetlerden kaynaklı ulaşılmıştır. Söz konusu hikayeye benzer birçok hikayenin Türk Edebiyatında yer aldığı görülür.