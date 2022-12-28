Haberler Yaşam Haberleri Arzu İle Kamber Hikayesi Nedir? Arzu İle Kamber Hikayesi Gerçek Mi, Nerede Geçiyor, Mezarları Nerede?
Giriş Tarihi: 28.12.2022 15:05 Son Güncelleme: 28.12.2022 15:05

Arzu İle Kamber Hikayesi Nedir? Arzu İle Kamber Hikayesi Gerçek Mi, Nerede Geçiyor, Mezarları Nerede?

Arzu ile kamber hikayesi nedir sorusu, edebiyat alanına ilgi duyan herkesin merak ettiği bir konudur. Arzu ile kamber hikayesi nerede geçiyor sorusu da merak edilenler arasındadır. Toplumda iz bırakmış olan Arzu ile kamber hikayesi gerçek mi? Konu ile ilgili farklı değerlendirmeler yapılmış olup hikayenin gerçek olduğu yönünde görüş bildirenler daha fazladır. Arzu ile Kamberin mezarı nerede sorularının cevaplarını sizler için yazımızda derledik.

Arzu İle Kamber Hikayesi Nedir? Arzu İle Kamber Hikayesi Gerçek Mi, Nerede Geçiyor, Mezarları Nerede?

Arzu ile kamber hikayesi nedir araştırmanızda bu konunun son derece etkileyici olduğunu hissedebilirsiniz. Arzu ile kamber hikayesi nerede geçiyor araştırması ile de hikayeye yaklaşım tarzınızın daha doğru olduğunu görebilirsiniz. Arzu ile kamber hikayesi gerçek mi konusu da büyük küçük herkesin merak ettiği konular arasındadır. Arzu ile Kamberin mezarı nerede sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Arzu İle Kamber Hikayesi Nedir?

Arzu ile Kamber'in hikâyesinin 16. YY'da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Hikayenin ana konusu, birbirini kardeş zannederek büyüyen Arzu ile Kamber'in belli bir süre sonra birbirine âşık olmasını konu alır. Yaşanan bir olay, iki kişinin kardeş olmadıklarını öğrenmelerine sebep olur. Söz konusu olay, kervan Hac yolunda iken kervanın eşkıyalar tarafından basılmasıdır.

Kervan baskını çok kanlı şekilde biter. Kervan baskınından sadece Kamber sağ kurtulur. Bir köylü Kamber'i bularak evlat edinir. Kamberi evlatlık alan ailenin Arzu adında bir de kızları vardır. Arzu ve Kamber bu sayede birbirlerini kardeş bilerek büyürler. Hayat bu şekilde devam ederken Kamber'i seven bir kızın Arzu'ya giderek onların kardeş olmadıklarını söylemeleri ile olayların akışı değişir.

Arzu olayı öğrenir öğrenmez bu bilgiyi Kamber ile paylaşır. Bu olayı öğrenen Kamber evden ayrılır. Bu olaydan sonra Arzu Kamber'i bulmak için çöllere düşer. Fakat bir türlü Kamber'i bulamaz. Arzu bu durum üzerine hastalanır ve yataklara düşer. Bu olayı öğrenen Kamber eve döner. Arzu ile Kamber, bu ayrılık sürecinde birbirlerine aşık olduklarını anlarlar ve işin sonunda birbiri ile evlenirler.

Arzu İle Kamber Hikayesi Gerçek Mi?

Arzu ile Kamber'in hikayesinin gerçek olmadığı yönünde de rivayetler olsa da olayda mantık dışı bir durumun olmadığı görülür. Bu nedenle hikayenin gerçek olma ihtimali daha yüksektir. Hikayenin geçtiği mekanın Suriye, Şanlıurfa ve Gaziantep dolayları olduğu yönünde rivayetler vardır. Hikayenin zaman unsurları incelendiğinde ise bir belirsizliğin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

Hikâye ile ilgili çok sayıda rivayetin olduğu da dikkat çeker. Bu rivayetler içinde en mantıklısı ve gerçek olma ihtimali yüksek olan, yukarıda anlatılan hikâyedir. Arzu ile Kamber'in mezarının nerede olduğu da merak edilen ve araştırılan konulardan biridir. Söz konusu iki aşığın mezarı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı olan Çaykara köyündedir. Bu sonuca da yapılan rivayetlerden kaynaklı ulaşılmıştır. Söz konusu hikayeye benzer birçok hikayenin Türk Edebiyatında yer aldığı görülür.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ahlatlıbel'deki Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası! CHP'li isimden çarpıcı çıkış: Bay Kemal bu akşam...
Bir hıyar yangını
Acınası ezikler
Son dakika | 6'lı masada 'Kılıçdaroğlu' krizi büyüyor! Gürsel Tekin: İYİ Partililer karşı kampanya yürütüyor
SON DAKİKA | Putin'den tavan fiyat uygulayan AB ülkelerine rest! Petrol satışını yasakladı
Tüketici poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
Bu iktidar resmen oy için çalışıyor yahu!
Son Dakika: İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi! İşte 2023 İETT, Metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil dolum ücretleri yenilendi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Arzu İle Kamber Hikayesi Nedir? Arzu İle Kamber Hikayesi Gerçek Mi, Nerede Geçiyor, Mezarları Nerede?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA