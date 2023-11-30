Asalet ile İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Ünlü Düşünürlerden Asaletle İlgili Sözler

Güzel ahlakın önemini hatırlatan asalet ile ilgili sözler, bu bakımdan oldukça yararlıdır. Çünkü asalet, sadece makam, mevki ya da soy ile ilgili değildir. İnsanın terbiyeli olması ve şerefli bir hayat sürmesi anlamına da gelir. Bu bakımdan asalet, toplum tarafından kabul görmek ve iyi bir şekilde anılmak ile doğru orantılıdır. Yazarlardan, şairlerden, ünlü düşünürlerden asaletle ilgili sözler ve alıntılar ise bu hasletin güzelliğini vurgular.

Asalet ile İlgili Sözler Neler?

Asaleti, soydan gelen bir ayrıcalık ve üstünlük olarak tanımlamak mümkündür. Ancak bu aynı zamanda güzel bir hasleti de ifade eder. Çünkü düzgün karakterli insanlar, şerefli, asil, kibar, dürüst, mert, adil, sorumluluk sahibi, güvenilir ve merhametlidir. Bu özelliklerin hepsi iyi bir insan olmanın gerekli koşullarıdır. Asil davranışlar, diğer insanlar tarafından da iyi olarak kabul edilmeyi ve o şekilde anılmayı sağlar. Şartlar ne olursa olsun soylu davranışlar sergileyen bir insanın, terbiyesizliğe maruz kalsa da edebinden ödün vermemesi gerekir. Küfürlü, argo, kaba ve müstehcen bir biçimde konuşan birinin, asalete sahip olması imkansızdır. Asalet, edebiyatta da kendine yer edinmiş bir kavramdır. Çeşitli edebi eserlerde bayağılıktan uzak bir dil kullanılmasına, edeb-i kelam veya mümtâziyet adı verilir. Bu tarz edebi ürünlerde, terbiye dışı hiçbir ifadeye yer yoktur. Öte yandan, ünlü isimlerin asalet kavramı ile ilgili söylediği birçok özdeyiş bulunur.

"Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimseler değer verir." - Hz. Muhammed

"İnsanların en asili intikama gücü yeterken bağışlayandır." - Hz. Hüseyin (r.a.)

"Asalet boyda değil soyda olmalı. İncelik belde değil dilde olmalı. Doğruluk sözde değil özde olmalı. Güzellik yüzde değil yürekte olmalı." - Muhammed Celaleddin-i Rumi (Mevlana)

"Terbiyesizlikle kendisini düşüreni soydan gelme asalet yükseltemez."

- Hz. Ali (r.a.)

"Kibar ve asil olmak için üç üniversite bitirmek gereklidir. Birini dedeniz bitirecek, birini babanız, sonrada siz." - Bernard Shaw

"Susmak bazen asalet, bazen nezakettir. Hele de incitmekten korkuyorsan sevdiklerini, susmak o zaman ebedi zerafettir." - Şems-i Tebrizi

"Az şeye sahip olanın köleliği de az olur. Yaşasın asil yoksulluğum."

- Friedrich Wilhelm Nietzsche

"Suçu bağışlayan asildir, ancak özür dileyen daha asildir." - Alphons Daudet

"Açıkça nefret etmek, asıl düşüncesini gizlemekten daha asil bir harekettir." - Marcus Tullius Cicero

"Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur." - Mustafa Kemal Atatürk

"İnsanın; şerefi aklıyla asaleti diliyle şahsiyeti ahlakıyladır." - Hz. Ömer (r.a.)

"Başlangıca cesaret, sürekliliğe sabır ve bitişe asalet yakışır." - Virginia Woolf

"Asil insanlar acılarını ulu orta göstermezler, bir utanç vardır asil insanlarda. Gururla gizlerler acılarını." - Balzac

"Rahman'ın has kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman (tartışmadan), "selâm!" der geçerler." - Furkan Suresi, 63. Ayet

"Asalet doğruluktan değil duruluktan gelir. Körlük nankörlüktür. Bu dünyada marifet nefsi silmek değil, belki nefsi bilmektir." - Hacı Bektaş-ı Veli

"İnsan her yerde aynı insandır. Bir yaratılışında asalet yoksa, kainatın tacını giyse yine de çıplak kalır." - Montaigne