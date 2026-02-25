Asansör boşluğuna düşen genç mühendis hayatını kaybetti

Furkan Karahançer, görev yaptığı şantiyede çalışma sırasında dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Karahançer'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz mühendis, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Acı haberin ardından Furkan Karahançer'in cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası genç mühendis, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç mühendisin, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Erol Karahançer'in oğlu olduğu öğrenildi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, acılı baba ve aileye taziye ziyaretinde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.