Asansör boşluğuna düştü! 12 yaşındaki Rahaf’ın durumu ağır

Şehitkamil ilçesinin Burak mahallesi 06043 Nolu Cadde üzerindeki Orkide Evleri Sitesinde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Suriye uyruklu Rahaf Abud, binanın asansör boşluğuna düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binaya gelen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Abud, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.