Asansör boşluğuna düşüp ölen emekli astsubaya veda

Edirne Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden bir apartmanda önceki gün yaşanan olayda, astsubay olarak görev yapan Lütfi Yılmaz, emekli olduktan sonra Edirne'de emlakçılık yapmaya başladı. Satılık olan apartmandaki bir daireyi almak isteyen müşterilerini gezdiren Yılmaz, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla Yılmaz'ı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yılmaz kurtarılamadı.Lütfü Yılmaz'ın cenazesi Esentepe Yavuz Sultan Selim Camii'nde ikindi namazından sonra sevenlerinin katılımıyla askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz'ın naaşı Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.