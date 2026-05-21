Asansör faciası: Hayat kurtardı, canından oldu

Olay, sabah saatlerinde merkez Belde Mahallesi'nde yer alan 14 katlı bir binada meydana geldi. Binadaki asansör yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 6'ncı katta yarı açık pozisyonda arızalanarak durdu. Kabin içerisinde bulunan bir kadın ve çocuklarının mahsur kalması üzerine bina sakinleri yardıma koştu.

ÇOCUKLARI ÇIKARDIKTAN SONRA DENGESİNİ KAYBETTİ

Durumu fark ederek müdahale eden 65 yaşındaki Z.B., asansör kabininde mahsur kalan çocukları bulundukları yerden güvenli bir şekilde çıkarmayı başardı. İddiaya göre kurtarma çalışmalarına devam eden Ziya Baltaş, bu esnada dengesini kaybederek altıncı kattan asansör boşluğuna düştü. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale ve kontrolde, asansör boşluğuna düşen Ziya Baltaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baltaş'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.