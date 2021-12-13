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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Asansörde tecavüze kalkıştı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Asansörde tecavüze kalkıştı

Esenyurt’ta yabancı uyruklu A.A., takip ettiği Özbek kadına asansörde tecavüz etmek istedi. Direnen kadını tekmeleyip kaçan sapık, yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta genç bir kadın oturduğu sitenin asansöründe cinsel saldırıya uğradı. Olay, 11 Aralık günü saat 04.30 sıralarında bir rezidansta yaşandı. Yabancı uyruklu A.A. gece saatlerinde evine gitmekte olan 35 yaşındaki Özbekistanlı U.K.'yı takibe aldı. Kadının güvenlikli siteye girdiğini gören A.A., siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı.



Çitlerin üzerinden atlayıp sitenin arka bahçesine girerek U.K.'yi takibe devam etti. U.K.'nin arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra genç kadına saldırdı. Yere düşürdüğü kadına tecavüz etmeye kalkışan sapık, U.K.'nin direnmesi ve çığlıkları üzerine başarılı olamadı. Ve genç kadına tekmeler atarak asansörden inip kaçtı. U.K., ise yaşadığı şoku atlatır atlatmaz güvenlik görevlilerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, U.K'nin ifadesini aldı. Ekipler, yaptıkları sıkı takip sonucu sapığı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

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Asansörde tecavüze kalkıştı
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