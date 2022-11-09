Haberler Yaşam Haberleri Asel İsminin Anlamı Nedir? Asel Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?
Giriş Tarihi: 9.11.2022 10:24 Son Güncelleme: 9.11.2022 10:24

Asel İsminin Anlamı Nedir? Asel Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Evlat sahibi olmak şüphesiz herkesin hayalidir. Bu mutlu haberi alan anne, baba adayları bebeğinin cinsiyetine göre ona bir isim verebilmek için ise sabırsızlanır. Kız çocuk sahibi olacağını öğrenenler Asel isminin anlamı hakkında bilgiler araştırmaktadır. Pek fazla duyulmasa da özellikle son yıllarda popüler hale gelen isimlerden birisidir. Kur’an-ı Kerim’de de adı gelen Asel isminin anlamı ile ilgili ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Asel ismi ne demek ve ne anlama geliyor?

Asel İsminin Anlamı Nedir? Asel Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Kız çocuğu olacağına öğrenen ve anne, baba olmaya hazırlanan bireyler isim araştırması yapıyor. Ona hayatı boyunca sesleneceği, güzel anlam taşıyan bir isim vermek isteyenler isimlerin anlamlarına da özellikle dikkat ediyor. Asel isminin anlamı nedir sorusu ise bu noktada en çok akıllara gelen başlıklardan bir tanesidir. Asel isminin anlamı hakkında bilgi edinerek son kararı buna göre verecek olanlar doğru yerdeler. Peki, Asel ismi ne demek ve Asel ismi Kur'an'da geçiyor mu?

ASEL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Cennetteki dört ırmaktan birisi olarak tabir edilmektedir. Bir başka adıyla bal anlamına gelen bu isim birçok anne, baba tarafından yeni doğan kızlarına verilir. Okunuşu açısından kulağa hoş gelmesi, farklı ve kolay olması bu ismin tercih edilmesinin başka nedeni olarak nitelendirilebilir.

ASEL İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Asel, Kur'an-ı Kerim'de yer alan Muhammed suresinde geçmektedir. Surenin 15. Ayetinde cenneti dört ırmaktan bahsedilirken, Asel ismi de geçer.

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Asel İsminin Anlamı Nedir? Asel Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?
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