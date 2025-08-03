Haberler Yaşam Haberleri Asel’den en anlamlı destek
Giriş Tarihi: 3.8.2025 16:59 Son Güncelleme: 3.8.2025 17:44

Asel’den en anlamlı destek

Antalya’da yaşayan 8 yaşındaki Asel Arven Mert, "Saçım Saçın Olsun" projesi kapsamında Kanser Savaşçıları Derneği’ne bağışlayarak herkesi duygulandıran davranışa imza attı. Küçük yaşına rağmen büyük bir duyarlılık gösteren Asel, ailesiyle birlikte bir kuaför salonuna gelerek 5 yıldır uzattığı saçlarını, Kanser Savaşçıları Derneği’ne bağışladığını söyledi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Asel’den en anlamlı destek

Asel'in annesi Seda Sedef Mert, "5 yıldır özenle uzattığımız saçları projeye katkı sağlamak için bağışladık. Umarız çok mutlu olurlar. Kızımızın severek büyüttüğü saçlarının bir başkası için umut olacağını bilmek bizi gururlandırıyor. Eğer saçları tekrar güzel bir şekilde uzarsa, ileride yeniden bağış yapmayı düşünüyoruz. Hepsi bizim çocuklarımız. Bu tür bağışlar çoğalırsa, daha çok çocuğa ulaşılır. Herkesi bu güzel projeye destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HERKES ALKIŞLADI

Öğretmen olmak istediğini dile getiren minik Asel ise, "Saçımı bağışladım, çok mutluyum. Yine uzatınca yine bağışlayacağım" dedi. Asel'in duyarlı davranışı çevredekilerden ve vatandaşlardan büyük alkış aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Asel’den en anlamlı destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz