Asel’den en anlamlı destek

Asel'in annesi Seda Sedef Mert, "5 yıldır özenle uzattığımız saçları projeye katkı sağlamak için bağışladık. Umarız çok mutlu olurlar. Kızımızın severek büyüttüğü saçlarının bir başkası için umut olacağını bilmek bizi gururlandırıyor. Eğer saçları tekrar güzel bir şekilde uzarsa, ileride yeniden bağış yapmayı düşünüyoruz. Hepsi bizim çocuklarımız. Bu tür bağışlar çoğalırsa, daha çok çocuğa ulaşılır. Herkesi bu güzel projeye destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HERKES ALKIŞLADI

Öğretmen olmak istediğini dile getiren minik Asel ise, "Saçımı bağışladım, çok mutluyum. Yine uzatınca yine bağışlayacağım" dedi. Asel'in duyarlı davranışı çevredekilerden ve vatandaşlardan büyük alkış aldı.