Aşevindeki at eti skandalına adı karışan firma yetkilileri de Mersin’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltında

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda aralarında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri, çalışanları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, bir süre önce at eti skandalıyla gündeme gelen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevine et tedarik ettiği belirtilen Toros Gıda Sanayi Limited Şirketi'nin ortakları Halim Eren, Salim Eren ve şirket çalışanınında bulunduğu öğrenildi. 33 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısında artış olabileceği belirtiliyor.

AT ETİ SKANDALINDA NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan 'at eti' skandalında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan kavurmanın içinden yarış atına ait çip çıktı. O çipte yapılan incelemede kavurma yapılan atın, şampiyon Smart Latch olduğu anlaşılmıştı.

Şampiyon at Smart Latch'ın, nasıl kavurma yapıldığının incelemesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Smart Latch ilk koşusuna 21 Nisan 2024'te Adana Hipodromu'nda çıktı ve ikinci sırada tamamlayan Smart Latch, kariyerindeki 13 yarışta 3 birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülük, iki de dördüncülük kazanmıştı. Bu derecelerde sahibine 1 milyon 125 bin TL kazandıran ve en son 14 Ekim 2025'te koşan Smart Latch'in bacağındaki küçük bir kemik kırığının, sprinte kalktığında acı vermesi nedeniyle sahibi tarafından yarışlardan çekilmesi kararlaştırıldı. Veterinerin, rahmindeki sorun nedeniyle anne olarak kullanılamayacağını da söylemesi üzerine sahibi atını güvenli bir yere verme koşuluyla, nakliyecilik yapan eski bir jokeye verdi. Eski jokey de atı Osmaniye'deki bir binicilik kulübüne verdiğini söyledi.

Aracılar tarafından binicilik kulübünden ya da eski jokeyden satın alınan at kaçak yolla kesilerek, dana eti diye Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevi tedarikçisi Toros Gıda'ya satıldı. Toros Gıda da bu etleri aşevine verdi. Türkiye'yi sarsan o at eti skandalında yapılan incelemelerde ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne et tedarik eden Toros Gıda Sanayi Limited Şirketi'nin satış onay belgesinin (İşletme Onay Belgesi) bulunmadığı belirlendiği ve firmaya idari para cezası uygulanarak et satışı durduruldu.