ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI: Olası zam senaryoları belli oldu! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan, 2026 yılı asgari ücret artışına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Aralık ayında başlaması öngörülen görüşmeler öncesinde, olası zam oranları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ekonomik veriler ve enflasyon beklentileri ise yeni yılda yapılacak maaş artışına dair tahminleri güçlendiriyor. İşte 2026 asgari ücrete yönelik güncel değerlendirmeler…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısına ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, komisyonun 5 işçi, 5 işveren ve 1 kamu temsilcisinden oluşmasına yönelik teklifini Atalay'a iletti. Söz konusu öneri, komisyonun yarın saat 10.00'da yapılacak toplantısında ele alınacak.
İşçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Hükümet yetkilileri de masada yer alacak. Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından 5 temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İlk toplantıda sürecin nasıl işleyeceğine yönelik takvimin belirlenecek. Diğer toplantılarda ekonomik veriler değerlendirilerek yeni asgari ücret zammı belirlenecek. 2026 asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
Belirlenecek asgari ücret, milyonlarca çalışanın maaşına doğrudan yansıyacak. Orta Vadeli Program'da (OVP) artışın yüzde 28,5 civarında olması öngörülürken, Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığına revize etti.
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.
YÜZDE 23
Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.