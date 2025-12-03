ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026 SON DURUM: "Enflasyonda 5.veri netleşiyor!" Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan, 2026 yılı asgari ücret artışıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesinde olası zam oranları gündemdeki yerini koruyor. Ekonomik göstergeler ve enflasyon tahminleri, yeni yılda uygulanacak maaş artışına dair beklentileri güçlendiriyor. İşte 2026 asgari ücret hesaplamaları…
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde yayımlıyor. Kasım 2025'e ait enflasyon rakamları da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısının ardından gazetecilerin yeni asgari ücrete ilişkin sorularını yanıtladı. 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek komisyonun ilk toplantısını ne zaman yapacağının sorulması üzerine Işıkhan, "İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" yanıtını verdi.
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen yüzde 28,5'lik 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre, net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor. İşte asgari ücret için olası zam senaryoları ve 6'lı hesap…
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.
YÜZDE 23
Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.