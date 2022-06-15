Milyonlarca asgari ücretli temmuz zammına odaklandı. Yılbaşında yapılan rekor zammın ardından ek zamla ilgili çalışmalar sürüyor. Enflasyon oranları sonrası yeniden ele alınan asgariye zam konusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in aktardıkları ışığında ilerliyor. Bu noktada "asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz gün katıldığı özel bir kurulda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ara zam konusunu yeniden ele aldı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman gelecek? İşte son dakika açıklamaları ile detaylar…
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ, NE ZAMAN?
Temmuzda bütün vatandaşlar için değişim yaşanacak. Bu noktada asgari ücret zammı hakkında kesin kararların temmuzda çıkması bekleniyor. Temmuza az bir zaman kala rakamlar hesaplandı.
Vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki çalışmaların başladığı geçtiğimiz günlerde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.
Bu noktada enflasyon oranları ışığında masada yeni rakamlar var.
Peki, 2022 asgari ücret ara zam ne kadar olacak? İşte yeni hesaplar…
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA I BAKAN BİLGİN: HERKESİN YÜZÜ GÜLECEK!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun 35'inci Yıl Programı'nda konuştu. Bakan Bilgin asgari ücret ek zam konusunda;
"Türkiye ekonomik dalgalanmalara, enflasyonlara rağmen büyümeyi sürdürüyor. O halde enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yani önümüzde Temmuz dönemi var.
Çalışanlarımızla bizim sadece kamu emeklileri ile kamu çalışanları ile değil, özel sektör emeklileri ile, Bağ-Kurlularla, çeşitli konumda bulunan emekliler de dahil hepsini kapsayan, sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yani Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır'' şeklinde konuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM AÇIKLAMASI I SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, TİM Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada temmuz zammı ve asgari ücreti değerlendirdi:
"Asgari ücreti yüzde 200'e yakın, dolar cinsinden ise yüzde 100'e yakın artırdık. Rasyonel gerçeklerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Temmuz ayında da enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız"
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Öte yandan 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak' soruları emekli ve memur Temmuz zammı yaklaşırken en çok arananlar arasında yer alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret ile çalışan işçi, emekli ve memur başta olmak üzere Temmuz zammıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapıldığına dikkat çekerek, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3 MADDEDE DİKKAT ÇEKEN REFAH ARTIŞI AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu 3 ifade dikkat çekti:
1. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler rahatlatılacak.
2. Yılbaşında tüm çalışanların durumları gözden geçirilerek, herkesin hakkını alması sağlanacak.
3. Sosyal yardım şemşiyesi genişleterek hiçbir vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek.
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI İLE 5 AYLIK ENFLASYON FARKI VE MAAŞ ZAMMI KESİNLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2022 enflasyon oranı için açıklamada bulundu. Buna göre Mayıs ayı enflasyon oranı yıllık baz yüzde 73,5, aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber 5 aylık emekli ve memur zammı kesinleşti. Buna göre;
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 35,64,
5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 28,14,
5 aylık memur zammı ise yüzde 35,14 olarak netleşti.
Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik Haziran ayı enflasyon beklentisine göre Temmuz zammı hesaplandığında;
6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,67,
6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 32,17,
6 aylık memur zammı yüzde 39,17 oldu.
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI YAPILACAK MI? 2 FORMÜL GÜNDEME GELDİ!
Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' formülü gündeme geldi.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 1. FORMÜL: PRİM FARKI
Ocak 2022'de asgari ücret yüzde 50,5 artışla brüt 3.577,50'den 5.004 TL'ye yükseldi. Burada işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan bir gelişme yaşanmış, asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılmıştı.
ASGARİ ÜCRET OCAK 2022 NET HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ %14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40
Temmuz zammı ile beraber 6 ay için benzer bir formül uygulanabilir. Buna göre asgari ücret üzerindeki SGK ve işsizlik sigortası priminin Aralık ayındaki 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' toplantısına kadar devlet tarafından karşılanması gündeme gelebilir. Bu durumda brüt asgari ücret net asgari ücrete dönüşerek 5.004 TL olarak uygulanabilir.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 2. FORMÜL: ENFLASYON FARKI
Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam hesaplarından bir tanesi de 'Enflasyon farkı' olarak öne çıktı. Net asgari ücret için 'Olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi masada bulunuyor.
ASGARİ ÜCRET ARA ZAM NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete bir yılda birden fazla zam gelebilmesi için yasa çıkarılması durumunda 'Enflasyon' formülü gündemdeki sıcaklığını artıracak. Peki enflasyon farkı formülü devreye girerse asgari ücret 2022 ne kadar olacak? İşte milyonların en çok merak ettiği o hesap:
Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen yüzde 39,67 oranında 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse;
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET 6.989,1
SGK PRİMİ %14 978,47
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89
KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36
NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72
TEMMUZ ZAMMI YAPILIRSA ARALIK TOPLANTISINDA YILIN İKİNCİ YARISINDAKİ ENFLASYON ORANI KISTAS ALINACAK
Bu beklenti gerçekleşirse hesaplanan rakamlara göre asgari ücret Temmuz zammı ile birlikte 5.940,72 TL olacak. Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani, Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç olacak.
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZHASEKİ'DEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki asgari ücret, emekli ve memur Temmuz ile ilgili gelen soruyu yanıtladı. Özhaseki, "Enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır" dedi.
ÜCRET ARTIŞI HER HALÜKARDA ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK!
Üçüncü bir seçenek olarak hükümet, ücret artışı-enflasyon artışı sarmalının tetiklenebileceği durumunu kıstas alabilir. Bu durumda asgari ücret artışı Aralık ayına kalacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber koordineli çalışması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan son kararı verecek.
Asgari ücret için ara zam olsun olmasın hangi formül uygulanırsa uygulansın, ücret artışı hiç bir şekilde enflasyon rakamlarının altında kalmayacak.
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