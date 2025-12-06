ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR! 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

2026 yılı asgari ücret belirleme süreci resmen başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni ücret için görüşmelere başlayacak. Ekonomik veriler ve enflasyon göstergeleri doğrultusunda netleşecek maaş tutarı, milyonlarca çalışanın gündeminde.Peki, Ocak 2026 asgari ücreti için beklentiler ne yönde?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açılış toplantısının 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00'te Bakanlık merkezinde yapılacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar çerçevesinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12.12.2025 Cuma, saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna duyurulur."
Komisyonun, nihai karara varıncaya dek önceki yıllarda olduğu gibi 3 ya da 4 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da yaptığı konuşmada enflasyon için önemli mesajlar verdi. Yıl sonu enflasyon için yüzde 31'e işaret eden Bakan Şimşek, "Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek" dedi.
Peki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar…
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 31
Yüzde 31'lik bir zam senaryosunda 2026 yılı net asgari ücretin 28.956 TL, brüt ücretin ise 34.067 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.
Asgari ücrette yapılacak artış, maaş zamlarının yanı sıra birçok ödemeyi de etkileyecek. Belirlenecek yeni oranla birlikte işsizlik maaşının en düşük ve en yüksek tutarları güncellenecek. Aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatlarında artış yaşanacak. En düşük iş göremezlik ödeneği, stajyer ücretlerinin taban seviyesi ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri gibi çok sayıda kalemde de değişiklik olacak.