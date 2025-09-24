Haberler Yaşam Haberleri ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.9.2025 09:18

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve hükümet temsilcilerin olmak üzere toplam 15 üyeden oluşmaktadır. Bu komisyon her yıl aralık ayında bir araya gelir. Asgari ücret yaşam maliyeti, enflasyon oranları ve ekonomik koşullar gibi faktörler dikkate alınarak belirlenir. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret, işçilerin asgari yaşam standartlarını korumalarını sağlamak amacıyla her yıl Aralık ayında toplanan komisyon ile belirlenir. Genellikle aralık ayı içerisinde 3 toplantı yapılır ve yıl sonuna doğru da asgari ücret belirlenir. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Brüt Aylık Ücret: 26.005,50 TL

Net Aylık Ücret: 22.104,67 TL

İşverene Aylık Maliyet: 30.621,48 TL

Bu düzenlemeyle, asgari ücrette yıllık %30 oranında bir artış oldu.

2026 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025'te toplanacaktır. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeden meydana gelir ve genellikle dört toplantı yaparak yeni asgari ücret seviyesini belirler.

Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşir ve sonuçlar genellikle Aralık ayı sonunda kamuoyuna duyurulur.

ARKADAŞINA GÖNDER
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz