ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret, işçilerin asgari yaşam standartlarını korumalarını sağlamak amacıyla her yıl Aralık ayında toplanan komisyon ile belirlenir. Genellikle aralık ayı içerisinde 3 toplantı yapılır ve yıl sonuna doğru da asgari ücret belirlenir. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Brüt Aylık Ücret: 26.005,50 TL
Net Aylık Ücret: 22.104,67 TL
İşverene Aylık Maliyet: 30.621,48 TL
Bu düzenlemeyle, asgari ücrette yıllık %30 oranında bir artış oldu.
2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025'te toplanacaktır. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeden meydana gelir ve genellikle dört toplantı yaparak yeni asgari ücret seviyesini belirler.
Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşir ve sonuçlar genellikle Aralık ayı sonunda kamuoyuna duyurulur.