ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret, işçilerin asgari yaşam standartlarını korumalarını sağlamak amacıyla her yıl Aralık ayında toplanan komisyon ile belirlenir. Genellikle aralık ayı içerisinde 3 toplantı yapılır ve yıl sonuna doğru da asgari ücret belirlenir. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?