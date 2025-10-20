Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? 2026 Asgari ücret zammı görüşmeleri için kritik tarih!

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Yasa gereği, asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilciden oluşan toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, her yıl aralık ayında yapılan toplantılarda yeni dönemin asgari ücretini görüşüyor.

Komisyon başkanlığı, Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden biri tarafından yürütülüyor. Toplantılar, en az 10 üyenin katılımıyla gerçekleştiriliyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağlamış sayılıyor.