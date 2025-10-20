Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? 2026 Asgari ücret zammı görüşmeleri için kritik tarih!

Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret belirleme süreci, 2026 yılı için yeniden gündemde. İşçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun resmi toplantıları genellikle Aralık ayında başlasa da, hazırlık ve ön görüşmeler Ekim ayından itibaren hareketleniyor. Peki, 2026 yılı asgari ücret müzakereleri hangi tarihlerde başlayacak? İşte süreçle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar.
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, daha önce 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle bir araya getirdiği Üçlü Danışma Kurulu'nu, 21 Ekim'de yeniden toplayacak. Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak 2026 asgari ücret görüşmeleri öncesinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişi ve yapısı hakkında fikir alışverişinde bulunacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Yasa gereği, asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilciden oluşan toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, her yıl aralık ayında yapılan toplantılarda yeni dönemin asgari ücretini görüşüyor.
Komisyon başkanlığı, Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden biri tarafından yürütülüyor. Toplantılar, en az 10 üyenin katılımıyla gerçekleştiriliyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağlamış sayılıyor.
2026 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri tamamlandıktan sonra, 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret miktarı netleşecek. Görüşmeler ilerledikçe, uygulanacak zam oranları da ortaya çıkacak. Konuyla ilgili resmi açıklamalar yapıldığında, haberlerde yer verilecektir.