Ashabı Kehf Hikayesi Nedir? Yedi Uyurlar Hikayesi Gerçek Mi, 7 Uyuyanlar Kuran’da Geçiyor Mu?

7 uyurlar hikayesi, farklı dinlere mensup olan herkes için üzerinde düşünülmesi gereken bir kıssadır. MS. 2. yüzyılda meydana gelen bir olayı anlatan 7 uyuyanlar hikayesi, gerçekliği konusunda bazı insanlar tarafından şüphe ile yaklaşılır. Bu yüzden çoğu insan, 7 uyuyanlar hikayesi Kur'an'da geçiyor mu diye merak eder. Yıllar boyunca bir mağarada uyuyan Ashabı Kehf hikayesi Kur'an'da nasıl geçiyor? Yedi uyurlar gerçek mi? Yoksa değil mi?

7 Uyurlar Hikayesi Nedir?

Hristiyanlık'ta yedi uyurlar, İslamiyet'te ise "Mağara Halkı veya Mağara Dostları" anlamına gelen Ashab-ı Kehf olarak bilinen bu hikaye oldukça ilginçtir. M. S. 250 yılında mağaraya sığınmak zorunda kalan gençlerin başından geçenleri anlatır. Putlara tapanların dini zulmünden kaçmak için mağarada derin bir uykuya dalmış ve birkaç yüz yıl boyunca uyanmamışlardır. Hem İslamiyet'te hem de Hristiyanlık'ta aziz olarak kabul edilirler. Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş ve Kefeştatayyuş'un 300 yıl boyunca uyumasından, Kur'an-ı Kerim'in Kehf Sûresi'nin 9. ve 26. ayetlerinde bahsedilir. Bu yüzden, gerçekliği konusunda kuşkuya düşmek yersizdir.

Takyanus ya da Diocletianus adındaki Roma İmparatoru bir gün Tarsus'a gider. Kendisi, çok tanrılı Roma dinine bağlıdır ve Hristiyan olan 7 uyuyanları huzuruna çağırarak kendi dinine geçmelerini söyler ve ölümle tehdit eder. Ancak bu gençler, Allah'a ve onun birliğine iman ettikleri için bunu kabul etmek istemezler. İmparator ise onlara düşünmeleri için birkaç günlük süre tanır. Bundan yararlanan 7 uyuyanlar, kaçıp sığınmak için bir mağara bulurlar. Bunu duyan Roma Hükümdarı, onların saklandığı mağarayı bulur ve ölmeleri için çıkışı kapatır. Allah'ın bir mucizesi ile bu gençler tam 300 yıl boyunca derin bir uykuya dalarlar.

Bu süre sonunda uyanan ilk kişi Yemliha olur. Zamanın farkında olmayan gençler, yiyecek alması için onu şehir merkezine gönderirler. Şehre giden Yemliha, Roma İmparatoru'nun çoktan öldüğünü ve yerine geçen kişinin Hristiyan olduğunu öğrenir. Halk, özgürce ibadetini yapabilmekte ve Allah'a inanabilmektedir. Alışveriş yapmak için verdiği paranın geçersiz olduğunu görünce bu duruma oldukça şaşırır. Onunla konuşan kişiler de olaya şaşırınca Yemliha'yı hükümdara götürürler. Kendisi gibi altı kişinin daha mağarada uyuduğunu söyler. Daha sonra birkaç kişi ile mağaraya gidenler arasından Yemliha içeri girer ve hepsi birlikte ortadan kaybolurlar.

7 Uyuyanlar Hikayesi Kur'an'da Geçiyor mu?

Kur'an-ı Kerim'de, mağarada 300 yıl boyunca uyuyan Ashab-ı Kehf'ten bahsedilir. Kehf Sûresi'nin, 18. ve 25. ayetlerinde, "Onlar mağaralarında dokuz fazlasıyla üç yüz yıl kaldılar." denir. Buradan anlaşılacağı üzere, 7 uyuyanlar gerçektir. Hikayeleri, semavî dinlerin hepsinde anlatılır. Rivayetlere göre onları korumaları için "Kıtmir" isimli bir köpekleri de vardır. Kıtmir'in anlamı ise "koruyucu"dur.

Ashab-ı Kehf mağarası, bugün Mersin iline bağlı olan Tarsus ilçesinde bulunur. Tarsus'un merkezine 12 km uzaklıkta bulunan Dedeler Köyü yakınlarındaki Encülüs Dağı'ndadır. Mağaraya inen 15 basamaklı bir merdiven bulunur. Yanı başında ise 1873 yılında yapılmış olan bir camii vardır.