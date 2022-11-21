Aşı Abdesti Bozar Mı? İğne Yaptırmak ve Aşı Olmak Abdesti Bozar Mı?

İslam dininde abdest almanın yeri oldukça önemli. Müslümanların namaz kılmadan önce ya da çeşitli dini vecibeleri yerine getirmeleri için abdest alınması gerekir. Bu nedenle de pek çok insan abdesti bozan durumları merak eder. Örneğin aşı abdesti bozar mı ya da iğne yaptırmak abdesti bozar mı gibi soruların yanıtları pek çok insan tarafından araştırılıyor. Aşı olmak abdesti bozar mı sorusunun yanıtı yazımızın devamında sizinle.

Aşı Olmak Abdesti Bozar Mı?

İslam dinine göre vücuttan herhangi bir maddenin çıkması ya da bilinç kaybı gibi durumlarda abdestin bozulduğu bilinir. İğne olmanın ya da aşı olmanın bu nedenle abdesti bozup bozmadığı düşündürücü bir konu olmuştur.

İğne Yaptırmak Abdesti Bozar Mı?

İğne yapıldığında eğer damardan yapılır ise ve kan dışarı çıkarsa abdest bozulur. Çünkü iğnenin girdiği delikten kan dışarı çıkar ve bu da abdestin bozulmasına neden olur. Kanın tekrar içeriye iade edilmesi de bu hükmü değiştirmez. Kas ya da deri altına iğne vurulduğunda kan çıkmaz ise abdest bozulmaz.

Kan aldırma durumlarında kan şırıngaya çekildiğinde eğer ki kan bir sivrisineğin emeceği kadar ise abdest bozulmaz. Eğer alınan kan daha fazla ise bu abdestin bozulmasına neden olur.