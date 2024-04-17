Aşık Mahzuni Şerif’in Mezarı Nerede? Mahzuni Şerif’in Mezarı Hangi İlde, Nasıl Gidilir?

Aşık Mahzuni Şerif, 1940 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Uzunyol köyünde doğdu. Asıl adı Şerif Süleymanoğlu'dur. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış, saz çalmayı kendi kendine öğrenmiş ve halk müziği geleneğine uygun eserler vermeye başlamıştır. İlk sazını 14 yaşında yapmış ve 15 yaşında sazla birlikte türkü söylemeye başlamıştır. Aşık Mahzuni Şerif'in mezarı nerede, hangi ilde, nasıl gidilir gibi sorular ise fazlasıyla merak edilir ve ilgi çekici sorulardır.

Aşık Mahzuni Şerif'in Mezarı Nerede?

Aşık Mahzuni Şerif, 2 Mayıs 1938 tarihinde Sivas'ın Gürün ilçesinde doğmuş ve 17 Mayıs 2002 tarihinde Ankara'da vefat etmiştir. Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Mahzuni Şerif, siyasi ve sosyal içerikli türkülerıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kurmuştur.

Mahzuni Şerif, 17 Mayıs 2002 tarihinde Ankara'da kalp yetmezliğinden vefat etmiştir. Vefatı, Türkiye'de büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır.

Mahzuni Şerif'in Mezarı Hangi İlde, Nasıl Gidilir?

Mahzuni Şerif'in naaşı, vasiyeti üzerine doğduğu şehir olan Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Parkı'na defnedilmiştir. Mezarı, parkın girişine yakın bir yerde bulunur ve üzerinde "Aşık Mahzuni Şerif- Ozan" yazısı bulunan bir anıt mezar yaptırılmıştır.

Hacı Bektaş Veli Kültür Parkı'na Sivas'ın birçok yerinden otobüs veya dolmuş ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca, taksi veya özel araç ile de gidebilirsiniz.Hacı Bektaş Veli Kültür Parkı'na nasıl gideceğiniz, nereden yola çıktığınıza bağlıdır.

Ankara'dan:

Ankara'dan Hacı Bektaş Veli Kültür Parkı'na gitmenin en kolay yolu otobüsle gitmektir. Ankara'dan Hacı Bektaş'a her saat başı otobüs seferleri vardır. Yolculuk yaklaşık 3 saat sürer.

İstanbul'dan:

İstanbul'dan Hacı Bektaş Veli Kültür Parkı'na gitmenin en kolay yolu otobüsle gitmektir. İstanbul'dan Hacı Bektaş'a her gün birkaç otobüs seferi vardır. Yolculuk yaklaşık 10 saat sürer.

Nevşehir'den:

Nevşehir'den Hacı Bektaş Veli Kültür Parkı'na gitmenin en kolay yolu otobüsle gitmektir. Nevşehir'den Hacı Bektaş'a her saat başı otobüs seferleri vardır. Yolculuk yaklaşık 1 saat sürer.

Kendi aracınızla:

Kendi aracınızla Hacı Bektaş Veli Kültür Parkı'na gitmek istiyorsanız, D200 karayolunu kullanabilirsiniz. Yolculuk yaklaşık 3 saat sürer.

Mahzuni Şerif'in mezarı, sadece bir ozanın son evi olmanın ötesinde, bir semboldür. Mahzuni Şerif, türkülereyle halka seslenmiş, ezilenlerin ve yoksulların sesi olmuştur. Bu nedenle, mezarı birçok insan için umut ve özgürlük sembolüdür.