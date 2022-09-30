Aşık Oyunu Nasıl Oynanır? Aşık Oyunu Nedir, Neyle Oynanır, Hangi Oyuna Benzer?

Çok uzun yıllardan beri oynanan aşık oyunu, günümüzde pek çok insanın ilgisini çekiyor. Bu nedenle de aşık oyunu nedir diye soran insanlarla karşılaşmak oldukça mümkün. Peki özellikle kırsal alanlarda sıklıkla karşılaşılan aşık oyunu nasıl oynanır? Bu yazımızda sizin için aşık oyunu neyle oynanır, hangi oyuna benzer gibi soruların yanıtlarını derledik. Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Aşık Oyunu Nedir?

Koyun, keçi, koç gibi çeşitli küçükbaş hayvanların aşık kemikleri bulunur. Bu kemikler ile oynanan oyuna ise aşık oyunu adı verilir. Bu oyun aynı zamanda aşık atmaca adı ile de bilinir.

Aşık Oyunu Kaç Kişiyle Oynanır?

Aşık oyunu en az 5 kişi ile oynanır. Oyun için genellikle dörder kemik kullanılır. Burada oyunculara ait farklı renklerde aşık kemikleri bulunur. Sonrasında 14 metre genişliğinde dairesel bir alan belirlenir ve ortasında oyuncular kümelenir. Dairenin dışından büyük aşık kemiği fırlatılır.

Aşık Oyunu Nasıl Oynanır?

Aşık kemiklerinin yüzleri cuk, çik, allı, tok ve kazak isimleriyle anılır. Aşık kemiklerinin her oyuncuda eşit olarak bulunması önem taşır. Yere bir küme çizilir ve geniş kümenin içerisine tek sıra halinde tüm aşık kemikleri dizilir. Oyun içerisinde enek adı verilen kemikler kullanılarak, aşık kemikleri kümeden çıkarılmaya çalışılır.

Her oyuncunun tek bir vuruş hakkı bulunur. Oyuncular dairenin dışına çıkardığı kemiğin sahibi olur. Eğer oyuncu ilk vuruşta kemiği dışarı çıkarırsa, bir vuruş hakkı kazanır. Aşık oyunu gününüzde misket oyununa sıklıkla benzetilir.