Aşık Veysel mezarı başında anıldı

TÜRK halk edebiyatının usta ismi Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 53'üncü yıldönümünde düzenlenen programla mezarı başında anıldı. 21 Mart 1973'te yaşamını yitiren halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölüm yıldönümü dolayısıyla Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki mezarı başında anma programı yapıldı. Sevenleri dualar edip Aşık Veysel'in mezarına çiçekler bıraktı. Mezarı başındaki anma programının ardındın katılımcılar köyde müzeye çevrilen evini ziyaret etti. Burada ses sanatçıları Sümer Ezgü ve Lelya Bayramoğulları kısa bir müzik dinletisi sundu. Ardından ise ozanın ömrünü geçirdiği, balmumu heykelinin bulunduğu odada birlikte 'Uzun ince bir yoldayım' türküsü seslendirildi.