Aşık Veysel vefatının 49. yılında mezarı başında anıldı

Âşık Veysel Şatıroğlu'nu Sivrialan Köyündeki anma programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, sanatçı Mustafa Özarslan,ile Aşıok Veysel'in torunları ve köy sakinleri katıldı.

"AŞIK VEYSEL DOSTLARININ KALBİNDE DAİMA YAŞAYACAK"

Anma töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, medeniyetimizin özündeki değerleri, en güzel şekilde işleyen Aşık Veysel'in ozanlık geleneğinin en güçlü temsilcisi olduğunu söyledi. Aşık Veysel'in dostlarının kalbinde daima yaşayacağını belirten Vali Salih Ayhan; "49 yıl sonra burada bir anma etkinliği düzenliyoruz. İşte sebebi hayatta izler bırakmak, çağlar aşan eserler bırakabilmektir. Medeniyetimizin ruhunda, mayasında aşk vardır. Dolayısıyla bu mayaya hizmet edenler hiçbir zaman unutulmaz. İşte biz de onu söylediği gibi 'Dostlar beni hatırlasın' diyoruz ve dostları olarak Aşık Veysel'i her zaman hatırlıyoruz ve ona sahip çıkıyoruz. Aşık Veysel, ozanlar diyarı Sivas'ın bilinirliği evrensel çapta olan, seneye de UNESCO tarafından Aşık Veysel Yılı ilan edilmesine vesile olan kişidir. Bizler de onun fikirlerinden yola çıkarak, onun rehberliğinde bir araya geleceğiz ve daha çok bu vatana hizmet edeceğiz" diye konuştu.

"DEDEM YAŞAMI BOYUNCA GELECEK KUŞAKLARA ÖĞÜTLER BIRAKTI"

Aşık Veysel'in torunu Burçak Keçeci ise, "Dedemi 49'uncu ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Dedem bir deryaydı. Bu deryanın içerisinde vatan, insan sevgisi, birlik beraberliği, doğa sevgisi ve çalışkanlığı vardı. Yaşamı boyunca türkülerinde gelecek kuşaklara bu temel kavramları aktarmış ve öğütlerde bulunmuştur. Bu öğütler ışığında dostları onu asla unutmayacaktır" dedi.

ÜNLÜ OZANIN TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden anma programında ünlü ozanımızın mezarına çiçekler bırakıldı. Anma töreninin ardından Aşık Veysel'in müzeye dönüştürülen evi ziyaret edildi. Aşık Veysel'in eşyalarının ve bal mumu heykelinin bulunduğu müzede sanatçı Mustafa Özarslan ünlü ozanın türkülerini seslendirildi.