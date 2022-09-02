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Giriş Tarihi: 2.9.2022 11:55

Aşıklar Bayramı oyuncuları ve konusu: Aşıklar Bayramı filmi nerede çekildi, yayınlandı mı?

Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer aldığı Netflix yapımı Aşıklar Bayramı konusu, yayın tarihi ve oyuncu kadrosu ile bir süredir gündemdeydi. Merakla beklenen yapım izleyicisi ile buluştu. Aşıklar Bayramı oyuncuları arasında Tatlıtuğ’un yanı sıra birçok usta isim yer alıyor. Peki, Aşıklar Bayramı filmi nerede çekildi? İşte yanıtlar…

Aşıklar Bayramı oyuncuları ve konusu: Aşıklar Bayramı filmi nerede çekildi, yayınlandı mı?

Aşıklar Bayramı oyuncuları genç ve usta isimleri bir araya getirirken bir baba ve oğul hikayesine odaklanıyor. 2 Eylül 2022 yayın tarihli filmin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturuyor. Aşıklar Bayramı konusu ile aile ilişkilerinin yanı sıra kadim bir geleneğe de odaklanacak. Peki, Aşıklar Bayramı filmi nerede çekildi, nasıl ve nereden izlenir? İşte, filme dair tüm merak edilenler…

AŞIKLAR BAYRAMI KONUSU

Âşıklar Bayramı, 25 yıl ayrı kaldıktan sonra yolları yeniden kesişen bir baba ve oğlunun hikayesini konu ediyor. Yıllar önce yolları ayrılan Avukat Yusuf ve saz âşığı babası Heves Ali'nin yolu, 25 yılın sonunda yeniden kesişir. Çıktıkları uzun belki de son yolculukta bir araya gelen baba oğul, bu süreçte geçmişleriyle yüzleşip, gelecekleriyle ilgili olan sorunların üstesinden gelmeye çalışır.

Filmin konusu Kemal Varol'un aynı adlı kitabından uyarlandı.

AŞIKLAR BAYRAMI OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ – Yusuf

Settar Tanrıöğen – Heves Ali

Erkan Can – Kul Yakup

Erkan Bektaş – Bekir Çavuş

Uğur Uzunel – Salim

Laçin Ceylan – Zere Kadin

Çetin Sarıkartal – Mamos

Süleyman Kabaali - Hamamcı

AŞIKLAR BAYRAMI NEREDE ÇEKİLDİ?

Heyecanla beklenen film seyircisi ile Netflix ekranlarında buluştu. Filmin çekimleri aşık geleneğinin merkezi olarak görülen Anadolu coğrafyalarından Kırşehir'de yapıldı.

Çekimler sırasında Doğu Ekspresinden fotoğraf paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ çekim mekanlarına dair ipucu vermişti.

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Aşıklar Bayramı oyuncuları ve konusu: Aşıklar Bayramı filmi nerede çekildi, yayınlandı mı?
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