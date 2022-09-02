Aşıklar Bayramı oyuncuları ve konusu: Aşıklar Bayramı filmi nerede çekildi, yayınlandı mı?

Aşıklar Bayramı oyuncuları genç ve usta isimleri bir araya getirirken bir baba ve oğul hikayesine odaklanıyor. 2 Eylül 2022 yayın tarihli filmin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturuyor. Aşıklar Bayramı konusu ile aile ilişkilerinin yanı sıra kadim bir geleneğe de odaklanacak. Peki, Aşıklar Bayramı filmi nerede çekildi, nasıl ve nereden izlenir? İşte, filme dair tüm merak edilenler…