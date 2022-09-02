Aşıklar Bayramı oyuncuları ve konusu: Aşıklar Bayramı filmi nerede çekildi, yayınlandı mı?

Aşıklar Bayramı oyuncuları genç ve usta isimleri bir araya getirirken bir baba ve oğul hikayesine odaklanıyor. 2 Eylül 2022 yayın tarihli filmin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturuyor. Aşıklar Bayramı konusu ile aile ilişkilerinin yanı sıra kadim bir geleneğe de odaklanacak. Peki, Aşıklar Bayramı filmi nerede çekildi, nasıl ve nereden izlenir? İşte, filme dair tüm merak edilenler…
AŞIKLAR BAYRAMI KONUSU
Âşıklar Bayramı, 25 yıl ayrı kaldıktan sonra yolları yeniden kesişen bir baba ve oğlunun hikayesini konu ediyor. Yıllar önce yolları ayrılan Avukat Yusuf ve saz âşığı babası Heves Ali'nin yolu, 25 yılın sonunda yeniden kesişir. Çıktıkları uzun belki de son yolculukta bir araya gelen baba oğul, bu süreçte geçmişleriyle yüzleşip, gelecekleriyle ilgili olan sorunların üstesinden gelmeye çalışır.
Filmin konusu Kemal Varol'un aynı adlı kitabından uyarlandı.
AŞIKLAR BAYRAMI NEREDE ÇEKİLDİ?
Heyecanla beklenen film seyircisi ile Netflix ekranlarında buluştu. Filmin çekimleri aşık geleneğinin merkezi olarak görülen Anadolu coğrafyalarından Kırşehir'de yapıldı.
Çekimler sırasında Doğu Ekspresinden fotoğraf paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ çekim mekanlarına dair ipucu vermişti.