Asıl beni bu hale getiren utansın

Zonguldak'ta özel bir eğitim kurumunda Fen bilimleri öğretmeni olarak görev yapan Elif Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda boşandığı eşinden şiddet gördüğünü duyurdu. Fen Bilimleri öğretmeni Elif Uçar, 5 yıl süren evliliğinin ardından gördüğü şiddet nedeniyle 1.5 yıl önce eşinden boşandı. Oğluyla birlikte yeni bir hayat kuran Elif Uçar, iddiaya göre eşinden ölüm tehditleri almaya başladı. Bu nedenle şikâyetçi de olduğunu belirten Uçar, boşandığı eşinden şiddet görmeye devam ettiğini belirtti.

'ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM'

Sosyal medya hesabından şiddet gördüğünü gösteren fotoğraflar paylaşan Elif Uçar, "Evliliğim boyunca şiddet gördüm. Zaman zaman çocuğum için sessiz kaldım. Şiddet yüzünden boşandım. Kendi hayatıma bakmaya, oğlumla yeni bir gelecek kurmaya karar verdim diye yine ben suçlu oldum. 1.5 sene oldu boşandım ama kendi hayatıma baktığım için yine rahatsız edilmeye, ölüm tehditleri almaya ve şiddet görmeye devam ediyorum. Her şeye rağmen güçlüyüm, ayaktayım ve tek başıma savaş veriyorum. Fakat şiddet gösterenlerin elini kolunu sallaya sallaya gezmesini hazmedemiyorum. Ben değil beni bu hale getiren utansın, artık utanmıyorum" dedi. Elif Uçar'a kısa sürede çok sayıda destek geldi.