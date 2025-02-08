Asılsız iddialarda bulunan astrolog tutuklandı

Sosyal medyada "Astrolog" olarak bilinen Hilal Saraç "X" platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'ye alenen hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan Saraç İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Burada savcıya ifade veren astrolog sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAĞLIK HAKKINDA ASILSIZ İDDİALAR

Hilal Saraç, paylaşımında kalp kapakçığı değişme ameliyatı olan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun ağır olduğunu iddia etmişti. Daha sonra ise isim vermeden erken seçim hakkında konuşmuştu.