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Giriş Tarihi: 8.2.2025 23:08 Son Güncelleme: 8.2.2025 23:10

Asılsız iddialarda bulunan astrolog tutuklandı

“Astrolog” olarak bilinen Hilal Saraç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Asılsız iddialarda bulunan astrolog tutuklandı

Sosyal medyada "Astrolog" olarak bilinen Hilal Saraç "X" platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'ye alenen hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan Saraç İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Burada savcıya ifade veren astrolog sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAĞLIK HAKKINDA ASILSIZ İDDİALAR

Hilal Saraç, paylaşımında kalp kapakçığı değişme ameliyatı olan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun ağır olduğunu iddia etmişti. Daha sonra ise isim vermeden erken seçim hakkında konuşmuştu.

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Asılsız iddialarda bulunan astrolog tutuklandı
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