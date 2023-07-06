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Giriş Tarihi: 6.7.2023 15:14

Aşiret düğünlerinin aranan yüzü Makyaj Sanatçısı Mustafa Aktaş'ın Doğu serüveni

Geleneksel kültürle buluşan makyaj sanatçısı Mustafa Aktaş, doğu düğünlerinin içyüzünü paylaşıyor.

Aşiret düğünlerinin aranan yüzü Makyaj Sanatçısı Mustafa Aktaş’ın Doğu serüveni

Türkiye'nin ünlü makyaj sanatçılarından Mustafa Aktaş, son dönemde doğu düğünlerindeki renkli atmosferiyle büyük bir ilgi odağı haline geldi. Aşiret düğünlerine katılarak bu kültürün içyüzünü keşfeden Aktaş, her detayı takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Yaptığı gönderilerde altın setler, salonları sığdıramayan halaylar ve uzun konvoylarla tanışan Aktaş, yöresel kıyafetleriyle yaptığı paylaşımlarla da alanında en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Ünlü makyaj sanatçısı Mustafa Aktaş, doğu düğünlerinde yaşanan coşkuyu ve samimiyeti yakından deneyimleyerek bu kültürle bütünleştiğini belirtiyor. Yöresel kıyafetler giyerek ve geleneksel aksesuarları kullanarak, düğünlere renk katıyor ve kendi tarzını yansıtıyor. Düğünlerin atmosferini en iyi şekilde yakalamak için de her anı dikkatle kaydedip, takipçileriyle paylaşıyor. Altın setlerin büyüleyici görüntüsü ve değeri, Aktaş'ın dikkatini çeken detaylardan biri. Bu setler, düğünlerin en özel anlarında gelinlere ve yakın akrabalara takdim ediliyor. Aktaş, altın setlerin zarafetini ve gösterişini makyajla tamamlayarak gelinleri daha da güzelleştiriyor.

Doğu düğünlerinin vazgeçilmezi olan halaylar, Mustafa Aktaş'ın paylaşımlarında sıkça yer alıyor. Salonları sığdıramayan halaylar, geleneksel kıyafetler içinde eşsiz bir görüntü oluşturuyor. Aktaş, bu enerji dolu dansın neşesini ve mutluluğunu görselleriyle izleyicilerine aktarıyor. Uzun konvoylar da doğu düğünlerinin göz alıcı detaylarından biri. Süslenmiş araçlarla yapılan bu konvoylar, gelin ve damadın özel günlerinde büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Mustafa Aktaş, bu renkli geçit törenlerini eşsiz bir şekilde fotoğraflayarak takipçileriyle paylaşıyor.


"ilandır"

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Aşiret düğünlerinin aranan yüzü Makyaj Sanatçısı Mustafa Aktaş'ın Doğu serüveni
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