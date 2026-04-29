Aşiretten düğün kuralları: Kilolarca altın dönemi bitti

Şırnak'ın en büyük aşiretlerden Goyan aşireti, düğünler için kararlar aldı. Takılacak altından hediyelere kadar 21 konuda kısıtlama getiren aşiret, gençlerin evlenmelerinin yolunu açtı. Alınan kararlar şöyle: Geline takılması için en fazla 70 gram altın, söz merasiminde sadece geline yüzük takılacak. Kız isteme ve nişan merasimlerinde sahne organizasyon olmayacak. Belde ve köy dışına kuaföre ya da dış çekime gidilmeyecek. Kuaför ücreti en fazla 5 bin, orkestra 40 bin, kameraman ekibine ise 30 bin lira verilecek. Söz ve nişan aynı gün yapılacak, düğün 1 gün olacak. Söz kesimlerinde tepsiye bahşiş atılmayacak, geline telefon ya da fazla yüzük götürülmeyecek. Damat başına giden davetliler en az 500 lira götürecek. Köy, belde ve ilçe dışına gelin almaya giden konvoy yapmayacak, en fazla 5 araç gidecek. Gelinlik ya da nişan elbisesi dışarıdan getirilmeyecek, yerel esnaftan alınacak bu kurallara uymayanların düğününe katılım sağlanmayacak.

