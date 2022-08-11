Aşırı bal yiyen ayı, komaya girdi!

Düzce Yığılca İlçesine bağlı Karakaş Köyünde bal üreticiliği yapan vatandaşların kovanlarına dadanan ayı, önceki gün yine bölgede bulunan bal kovanların arasına daldı. Aşırı bal yediği tahmin edilen ayı, vatandaşlar tarafından bitkin bir halde bulundu.

Fazla bal yiyen ayı işte böyle kendinden geçti | Video

Bunun üzerine vatandaşlar Orman İşletme Müdürlüğüne ihbarda bulunarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekip, hareket edemeyen ayıyı alarak kamyonet kasasına koydu ve İlçe merkezinde bir veterinere götürdü.

Bu esnada kamyonet kasasındaki ayıyı ve bitkin halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Bir çok kişi tarafından cep telefonunakayıt altına alınan bal komasına girmiş ayı sosyal medya hesaplarında paylaşılınca büyük beğeni topladı.

Ayının tedavisi sürerken Yığılca'da üretilen ve yöre halkı tarafından 'Acı Bal' olarak adlandırılan şifa kaynağı doğal Orman Gülü Balı'nın, hem insanlar hem de hayvanlar tarafından fazla tüketildiğinde komaya sokabildiği ve buna halk arasında bal tutması dendiği öğrenildi.