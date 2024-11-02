Aşırı hız 3 genci yaşamdan kopardı

Erzurum'da Muhammet Yıldırım'ın kullandığı otomobil, eski Palandöken Devlet Hastanesi kavşağında aşırı hız nedeniyle refüje çarptı. Ardından hastanenin bahçesine uçan otomobil alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Muhammet Yıldırım (30), Muhammet Ayyıldız (22) ve Selim Kılıç (30), sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak, Muhammet Yıldırım ve Muhammet Ayyıldız yolda, Selim Kılıç ise kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.