Aşırı hız Ilgın’ın sonu oldu

İstanbul Bakırköy sahil yolunda motosikletiyle seyir halinde olan Ilgın Serbest (23) hız yapınca kontrolü kaybetti. Motosikletle birlikte bir süre sürüklenen Serbest, Bakırköy yol ayrımında refüje çarparak savruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Serbest, ağır yaralı olarak Bakırköy'deki bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçükçekmece'de ikamet eden ve bekâr olduğu öğrenilen Ilgın Serbest özel bir şirkette bilgi teknolojileri asistanı olarak çalışıyordu.