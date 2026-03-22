Edinilen bilgilere göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'nde yaşandı. Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı.

Çökme sırasında duvarın bitişiğinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine beton parçaları düştü. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aşırı yağış istinat duvarını yıktı: O anlar kamerada



İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede inceleme başlattı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, yaşanan çökme anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.