Asırlık çınarların bayram sevinci

Muş
merkeze bağlı Tandoğan köyünde yaşayan 105 yaşındaki Halime ve 115 yaşındaki Hayrettin Bozyiğit çifti, 9 çocuğu ve 105'i aşkın torunuyla bayramlaşmanın sevincini yaşadı. 75 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftten Hayrettin Bozyiğit, ilerleyen yaşına rağmen, halen kendi ihtiyaçlarını kimseden destek almadan giderdiklerini anlatarak, "Eşimi çok seviyorum, canımdır. Hiç kavga etmedik. Bazen, sevgilimiz herkese örnek olsun diye el ele tutuşarak köyde dolaşıyoruz" dedi. İstanbul'dan anne ve babasının bayramını kutlamak için gelen Hamiye İncekaş ise, "70 yaşındayım 11 çocuğum ve 30 torunum var. Anne ve babamın bayramını kutlamak için Muş'a geldim" dedi. Torunu Yılmaz Bozyiğit de "Birbirlerini severek evlenmişler. Aralarında huzursuzluk olmamış. Gençler dedem ve ninemin hayatını örnek alsın" dedi.