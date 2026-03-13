Asırlık çınarların sayısı 10 bini aştı

2020 yılında 7 milyon 953 bin olan yaşlı nüfus, 2025 yılı sonu itibarıyla 10 milyon sınırını zorlayarak toplam nüfusun yüzde 11,2'sine ulaştı. Nüfus projeksiyonları, bu oranın 2030'lu yıllarda yüzde 13'leri aşacağını gösterirken "yaşlı bağımlılık oranı" da alarm vermeye başladı. Artık her 100 çalışma çağındaki birey, yaklaşık 16 yaşlıya bakmakla yükümlü hale geldi. Türkiye'nin en yaşlı şehri unvanını yüzde 20'yi aşan oranıyla Sinop korurken, nüfus yoğunluğu bakımından "en yaşlı" metropol İstanbul oldu. Türkiye genelinde 100 yaş ve üzerinde tam 10 bin 228 kişi yaşıyor. Asırlık çınarların 8 binden fazlasını kadınlar oluşturuyor. Yaşlı nüfusun cinsiyet dağılımına bakıldığında ise 65 yaş üstünde kadınların oranı yüzde 54,1 ile erkekleri açık ara geride bırakmış durumda.

TEKNOLOJİYİ SEVDİLER

Raporun en dikkat çekici kısımlarından biri de yaşlıların dijital dünyayla kurduğu bağ oldu. "Yaşlılar anlamaz" tabusu 2025 verileriyle yerle bir oldu. 65-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı bir önceki yıla göre rekor bir sıçrayışla yüzde 45'lere ulaştı. Özellikle sosyal medya kullanımı ve görüntülü konuşma, yaşlılar arasında yalnızlığı gidermenin en büyük silahı haline geldi. Her 3 yaşlıdan biri artık aktif olarak akıllı telefon kullanarak dijital dünyaya entegre oluyor.

1.5 MİLYONU YALNIZ

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 700 bin yaşlı, evinde tek başına yaşıyor. Bu kişilerin yüzde 75'ini ise eşini kaybetmiş kadınlar oluşturuyor. Akraba ziyaretleri ve aile içi destek mekanizmaları hâlâ güçlü olsa da tek başına yaşayan yaşlı oranındaki istikrarlı artış, önümüzdeki yıllarda "sosyal bakım" ihtiyacının Türkiye'nin en büyük gündemi olacağını kanıtlıyor.