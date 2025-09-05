Son dakika | İtalya'daki asırlık festivale “Barış Boyun” engeli! Gözaltına alındılar... Mafya korkusuyla ışıklar açık yapıldı!

BİR İLK YAŞANDI

50 bin kişinin katıldığı festivalin asırlardır devam eden en anlamlı bölümünde ise bir ilk yaşandı. 'Facchini di Santa Rosa' adı verilen 100 taşıyıcının görev aldığı, yaklaşık beş ton ağırlığında ışıklarla donatılmış devasa bir çan kulesinin kentin dar Ortaçağ sokaklarından geçirilme ritüeli bu yıl ilk kez güvenlik gerekçesiyle sokak aydınlatmaları yakılarak yapıldı. Sokak aydınlatmalarının açılarak yürüyüşün gerçekleşmesi tepki çekerken, yıllardır ayine eşlik eden birçok katılımcı bunu büyüde bir kırılma olarak algıladığını söyledi.