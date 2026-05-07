Asırlık mektup gün yüzüne çıktı

Çanakkale Savaşları'nda elde ettiği başarılarla savaşın kaderini değiştiren 57'nci Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in savaş sırasında eşine yazdığı mektup, torunu Hüseyin Avni Tanman'a miras kaldı. Tanman, "Mektupta 18 Mart Deniz Harbi'nden bahsediyor. Yaşananları, 'Düşman denizden bir şey yapamadı. Karadan da asker çıkarmaya cesaret edemedi. Bize bunlar eğlence gibi geliyor. Çıkan askeri de top ve tüfekle defediyoruz' diye tarif ediyor" dedi.

Tanman, sözlerine şöyle devam etti: "Dedem, Bigalı'daki ordugâhını cennet bahçesi olarak tasvir ediyor. Yeşillikler içerisinde, çadırının eteğinin rüzgârdan sallandığını, bir akarsuyun başında olduğunu tarif ediyor. Askerlerinin suyun başında çamaşır yıkadıklarını, çalılara serdikleri elbiselerin bir çiçek tarlasını andırdığını yazıyor. Öğlen saatlerinde talim yaparlarken üzerlerinden geçen 4 düşman tayyaresini tüfekle uzaklaştırdıklarını anlatıyor. Aynı tayyareler o gün Eceabat'ı bombalamışlar."