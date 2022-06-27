Asistan Doktor Maaşları 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Asistan Doktor Maaşı Ne Kadar?

Asistan doktorlar, mesai ve mesai dışı yani nöbet olarak iki şekilde çalışıyor. Asistan doktorlar, mesai ve nöbetlerde aralıksız olarak çalışma gösteriyor. Tıpta uzmanlık kazanmak için eğitim alan asistanlar, maaş durumunu da merak ediyor. Peki, asistan doktor maaşları 2022 yılı içerisinde ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük asistan doktor maaşı ne kadar? Konu ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizin için derledik. Tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Asistan Doktor Maaşı Ne Kadar?

Asistan hekim maaşları, kişinin çalıştığı yere göre değişiklik gösteriyor. Çünkü asistan doktorlar kamu ya da özel yerlerde çalışabiliyor. Bu nedenle de farklı kazançlar elde edilebiliyor. Asistan doktor maaşı devlet tarafından 2022 yılı içerisinde 8 bin 950 TL olarak belirlenmiştir. Bunların yanı sıra asistan doktorlar, tuttukları nöbet başına da kazanç sağlıyor. Asistan doktorların nöbet başına aldıkları ücret ise 300 TL olarak belirlenmiştir.