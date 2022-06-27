Haberler Yaşam Haberleri Asistan Doktor Maaşları 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Asistan Doktor Maaşı Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:01 Son Güncelleme: 27.6.2022 11:01

Asistan Doktor Maaşları 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Asistan Doktor Maaşı Ne Kadar?

Asistan Doktor Maaşları 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Asistan Doktor Maaşı Ne Kadar?

Doktorluk, insan sağlığı açısından önem taşıyan mesleklerin başında yer alıyor. Hasta kontrolleri yapan, gerektiği takdirde uzman doktora yönlendiren, çeşitli sorumluluklara sahip tıp çalışanlarına asistan doktor deniliyor. Tıp alanında eğitim alan kişiler, hayatı boyunca bu eğitime devam ediyor. Tıp mesleğine yeni başlamış kişiler olan asistan doktorlar, hayat boyu sürdürecekleri eğitim döneminde ve akademik süreçte mesleki deneyim kazanıyorlar. Peki, asistan doktor maaşları 2022 yılında ne durumda? En yüksek ve en düşük asistan doktor maaşı ne kadar?

Asistan doktorlar, mesai ve mesai dışı yani nöbet olarak iki şekilde çalışıyor. Asistan doktorlar, mesai ve nöbetlerde aralıksız olarak çalışma gösteriyor. Tıpta uzmanlık kazanmak için eğitim alan asistanlar, maaş durumunu da merak ediyor. Peki, asistan doktor maaşları 2022 yılı içerisinde ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük asistan doktor maaşı ne kadar? Konu ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizin için derledik. Tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Asistan Doktor Maaşı Ne Kadar?

Asistan hekim maaşları, kişinin çalıştığı yere göre değişiklik gösteriyor. Çünkü asistan doktorlar kamu ya da özel yerlerde çalışabiliyor. Bu nedenle de farklı kazançlar elde edilebiliyor. Asistan doktor maaşı devlet tarafından 2022 yılı içerisinde 8 bin 950 TL olarak belirlenmiştir. Bunların yanı sıra asistan doktorlar, tuttukları nöbet başına da kazanç sağlıyor. Asistan doktorların nöbet başına aldıkları ücret ise 300 TL olarak belirlenmiştir.

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Asistan Doktor Maaşları 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Asistan Doktor Maaşı Ne Kadar?
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