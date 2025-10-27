Asitli kazada sürücünün cezası kesinleşti

Konya'da, 30 Ağustos 2023'te Aksaray karayolunun 70. kilometresinde meydana gelen kazada, Beyhan Gök idaresindeki TIR, trafik ışıklarında duran ve kasasında nitrik asit bulunan Mustafa Yenisan idaresindeki kamyonete, ardından Kamil Ersan (67) yönetimindeki otomobile ve daha sonra da Mirza Ertuğrul'un (45) kullandığı araca çarptı. Kazada üzerlerine asit dökülen Mustafa Yenisan ve kardeşi Süleyman Yenisan hayatını kaybetti. Diğer araçlardaki 3 kişi ise yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Beyhan Gök çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Beyhan Gök, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gök'ün cezası 'iyi hal' indirimi ile 6 yıl 8 aya düşürüldü. İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararı onadı.