Aşiyan Müzesi Nerede? Aşiyan Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Aşiyan müzesi nerede diye merak eden ve ulaşım bilgilerine erişmek isteyen pek çok kişi mevcuttur. Bu müze, asıl ismi Mehmet olan ve tarih boyunca çok sayıda eserler üreten şair Tevfik Fikret'in bir zamanlar hayatını idam ettiği evi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşiyan Müzesi tarihin izlerini yansıtan yapıtlarla doludur. Bu tarihi yeri görmek isteyenler için Aşiyan Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar konuları büyük önem taşımaktadır.

Aşiyan Müzesi Nerede?

Aşiyan Müzesi, bünyesinde barındırdığı eserler kadar harika manzarası ile de öne çıkan müzelerden biridir. Bu değerli müze, hem öğretmen kimliği hem de Osmanlı Türkü Şairi kimliğiyle bilinen Tevfik Fikret'in 1906 senesi ile 1915 senesi arasında yaşadığı evi olarak bilinir. 1945 senesinde ev durumundan müze durumuna çevrilmiştir. O tarihten bugüne müze olarak çok sayıda ziyaretçisini ağırlamaktadır. Bu müze, İstanbul şehrimizde bulunmaktadır. İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda yer alan Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek Mahallesi aşiyan yolu üzerinde konumlanmıştır. Müze içerisinde salon başta olmak üzere; Abdülhak Hamit Tarhan, yatak odası, çalışma odası, edebiyatı cedide, bahçe, yemek odası, çamaşırhane, mutfak ve şair Nigar kısımları bulunmaktadır.

Aşiyan Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Bu müzeye özel araç, toplu taşıma, deniz yolu veya metro ile ulaşım rahat bir şekilde sağlanabilmektedir. İstanbul'un Avrupa Yakası kısmından gelmek isteyenler M6 yeraltı treni hattını kullanabilir. Bu hattı tercih ederler, Boğaziçi Üniversite durağında indikten ve kısa bir süre yürüdükten sonra müzeye ulaşabilir. Toplu taşıma araçları arasında bulunan otobüsle gelmek isteyenler ise Boğaziçi Üniversitesi, Aşiyan ya da Rumelihisarı otobüs duraklarından hareket eden araçlara binebilir. Anadolu Yakası tarafından gelmeyi planlayanlar öncelikli olarak Avrupa Yakası'na geçmelidir. Geçiş yapıldıktan sonra metro, vapur veya otobüs ulaşım araçlarından birini tercih edebilir. Özel aracıyla gelmeyi düşünen kişiler ise İstanbul Çevre Yolu/O-2 güzergâhını takip edebilir.

Aşiyan Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

İstanbul'un görülmeye değer müzelerinden biri olan Aşiyan Müzesi'ne girişler ücretli değildir. Hiçbir ücret ödemesi yapmadan bu müzeyi ziyaret edebilir ve içerde sergilenen pek çok tarihi yapıtı yakından görebilirsiniz. Bu müze Pazartesi günleri ziyarete açık değildir. Pazartesi günleri dışında kalan Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve hafta sonu günlerinde sabah saat 9 ile akşamüzeri saat 4 arası ziyaret edilebilmektedir. Pek çok tarih sever için müze kart geçiyor mu konusu önem taşımaktadır. Bu müzeye girişler bedava olmakla birlikte müze kart da geçerli olmaktadır.