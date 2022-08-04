Asiye’nin annesi pitbulldan beter

Gaziantep'tegeçen yıl aralıkta babasının görev yaptığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Ameliyata alınan Asiye, iyileşip yeniden ayağa kalkmıştı. Asiye'nin, bu olaydan önce ise annesi Zeynep Ateş tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda annesinin, Asiye'nin boynuna tasma taktığı, küçük çocuğa köpek eğitimi taklidi yaptırdığı görüldü. Başka bir görüntüde ise çocuğu sert bir şekilde uyaran kadının, "Sana bundan sonra telefon yasak, park yasak, dışarı çıkmak yasak, çocuk yüzü görmek yasak.Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de buradan it gibi yiyeceğini koyacağım" dediği, küçük çocuğun da "Tamam" dediği duyuluyor. Gaziantep Barosu'nun Çocuk Hakları Komisyonu üyesi avukat Yaşar Karakan, aile hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, "Çocuğun tedavisi devam ederken ailesinden aldık. Çocuğu halasına teslim ettik. Düzenli takip ediyoruz. Çocukla ilgili danışmanlık tedbir kararı var. Ondan dolayı düzenli takip ediliyor" diye konuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere vatandaşlar da çok sert tepki gösterdi.