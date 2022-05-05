Asiye’yi göz göre göre öldürdüler

İstanbul'da saplantılı âşık olduğu iddia edilen bir kişi, 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın yolunu kesti. Asiye ile saldırgan arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken katil, kaçmaya çalışan ve etraftan yardım isteyen Asiye Atalay'ı başından vurdu. Genç kız hayatını kaybederken, saldırgan kaçtı. Asiye Atalay'ın yardım çığlıkları ve katledilme anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Asiye'yi hayattan koparan katilin Ümit Karakoyun olduğu ortaya çıktı. Karakoyun, İstanbul Arnavutköy'de saklandığı adreste gözaltına aldı. Şüphelinin olayda kullandığı silahı koltuk arasına sakladığı belirlendi. Asiye Atalay'dan geriye sosyal medya hesabında 'Belki Başka Hayatta...' mesajı kaldı. Atalay'ın cinayete kurban gitmeden önce birlikte yürüdüğü arkadaşı E.Y. ifadesinde "Asiye ile yürüyorduk, Ümit'le karşılaştık. Elinde silah vardı, Asiye'nin çantasına koydu.Sonra yürümeye başladılar, bir süre sonra silah sesi duyduk" dediği öğrenildi. Dün sevenlerinin gözyaşlarıyla cenazesi toprağa verilen Asiye Atalay'ın annesi Rahşan Atalay "Kızım doğum gününde katledildi. Katil, ortaokuldan beri 5 yıldır kızıma takıntılıydı. Başkasıyla evlenecek diye kızımı öldürdü. Kızımın gelinliği hazırdı" dedi. Asiye'nin aile yakını Neriman Ekşioğlu da "O çocuk Asiye'yi 'Seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit ediyordu" diye konuştu.Katil zanlısı Ümit Karakoyun'un emniyette "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "gasp" ve "hırsızlık" suçlarından tam 16 kaydının bulunduğu ortaya çıktı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı paylaşımda "Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.