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Giriş Tarihi: 13.8.2022 16:36

Aşk Bu Mu filmi konusu ne? Aşk Bu Mu filmi oyuncuları kim?

Romantik komedi tadındaki filmleri sevenler için Aşk Bu Mu filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Senaryosunu Cüneyt İnay'ın kaleme aldığı Aşk Bu Mu filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile merak ediliyor. İşte Aşk Bu Mu filmi konusu ve oyuncuları

Aşk Bu Mu filmi konusu ne? Aşk Bu Mu filmi oyuncuları kim?

13 Ağustos Cumartesi akşamı Aşk Bu Mu filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Romantik komedi türünde olan filmde yolları kesişen Umut ve Gülüm'ün hikayesi anlatılıyor. Başrollerinde Kubilay Aka ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Aşk Bu Mu filmi konusu nedir? Aşk Bu Mu filmi oyuncuları kimler?

AŞK BU MU FİLMİ KONUSU

Genç bir adam olan Umut, çocukluğundan beri hırsızlık yapmaktadır. Umut, hayatının fırsatını yakalayıp köşeyi dönmenin hayalini kurar. Fakat ne hayallerine kavuşabilir ne de sürekli aradığı ailesine ulaşabilir. Genç bir kadın olan Gülüm ise hayallerine bir adım uzaklıktadır. Okulunu başarıyla bitiren Gülüm'ün hayatında hiçbir sıkıntı yoktur. Fakat bir gün genç kızın tüm hayatı kararır. Gülüm'de karaciğer yetmezliği olduğu ortaya çıkar ve nakil gerçekleşmezse ölecektir. Tam da bu süreçte Umut ile Gülüm'ün yolları kesişir. Genç adamın yıllardır beklediği fırsat tam da ayağına gelmiştir. Ancak bu durum sandığı kadar kolay değildir. Kendisini zor durumların içerisinde bulan Umut, bedeli ağır olan bir karar vermek zorunda kalır. Peki, aşk her şeyin üstesinden gelmeye yeterli midir?

AŞK BU MU OYUNCULARI

Yönetmenliğini Ömer Ugur'un yaptığı Aşk Bu Mu? filmi oyuncuları arasında Kubilay Aka, Afra Saraçoglu, Salih Kalyon, Şerif Erol, Tanju Tuncer, Sadi Celil Cengiz, Evrim Doğan gibi başarılı isimler yer alıyor.

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Aşk Bu Mu filmi konusu ne? Aşk Bu Mu filmi oyuncuları kim?
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