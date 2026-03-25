Aşk büyüsü vaadiyle 500 bin liralık vurgun!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki B.T., iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı bir hoca ile kendisinin sevdiği ama kız arkadaşının onu sevmediği gerekçesiyle kız arkadaşını "kendine aşık etmek" amacıyla büyü yaptırmak istedi. Sosyal medya da görüştüğü sahte hoca ile yaptığı görüşmenin ardından anlaşan B.T., şüpheli kişinin verdiği banka hesabına farklı tarihlerde farklı İban hesaplarına parça parça olarak toplam 495 bin 600 lira gönderdi. Parayı gönderdikten sonra karşı tarafla bir daha iletişim kuramayan genç, dolandırıldığını anlayarak emniyete başvurdu. B.T'nin şikayeti üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlatıldı.

