Aşk büyüsü vaadiyle 500 bin liralık vurgun!

Giriş Tarihi: 25.03.2026 17:13

Trabzon’da genç bir kişi, sevdiği kız arkadaşının kendisine aşık olması için büyü yaptırmak istedi. Sosyal medyasında tanıştığı kişiye konuyu anlattı. B.T, sosyal medya da görüştüğü kişi tarafından parça parça halinde yaklaşık 500 bin lira dolandırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

  • ABONE OL

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki B.T., iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı bir hoca ile kendisinin sevdiği ama kız arkadaşının onu sevmediği gerekçesiyle kız arkadaşını "kendine aşık etmek" amacıyla büyü yaptırmak istedi. Sosyal medya da görüştüğü sahte hoca ile yaptığı görüşmenin ardından anlaşan B.T., şüpheli kişinin verdiği banka hesabına farklı tarihlerde farklı İban hesaplarına parça parça olarak toplam 495 bin 600 lira gönderdi. Parayı gönderdikten sonra karşı tarafla bir daha iletişim kuramayan genç, dolandırıldığını anlayarak emniyete başvurdu. B.T'nin şikayeti üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz