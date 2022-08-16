Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi ekranlarda olacak. Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan, Aytaç Şaşmaz gibi isimlerin yer aldığı serinin ikinci filminde uzun ve romantik bir yolculuğa çıkılıyor. İki farklı dönemde geçen ve gerçek yaşam öyküsüne dayanan Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi nerede çekildi, kaç yılında? Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
2020'de vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever-2 filminin çekimleri Ankara ve İstanbul'un farklı noktalarında tamamlandı2020'de vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever-2 filminin çekimleri Ankara ve İstanbul'un farklı noktalarında tamamlandı.
AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 KONUSU
2010 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever filminin devam halkası olan yapımda, 1960'lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkılıyor. İki farklı dönemde geçen ve gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan filmde, geçmiş ile günümüzün ilişkileri karşılaştırılıyor.
AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 OYUNCULARI
Nesrin Cavadzade (Defne)
Yiğit Kirazcı (Kerem)
Elif Doğan (Sema'nın gençliği)
Aytaç Şaşmaz (Niko'nun gençliği)
Hülya Gülşen Irmak (Nuran)
Levent Can (Yorgo)
Türkü Turan (Aylin)
Eli Mango (Marika)
Zuhal Olcay (Sema)
Uğur Polat (Niko)
Erkan Can (Kemal)