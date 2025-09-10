Aşk ve Gözyaşı dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı konusu ve oyuncuları

Aşk ve Gözyaşı, Eylül ayının merakla beklenen yapımlarından biri. Dizide, peri masalıyla başlayan bir aşkın, Meyra'nın ölümcül hastalık haberiyle gerilimli bir döneme evrilmesi izleyicilere duygusal bir yolculuk vadediyor. Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrol paylaştığı bu hikaye, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Önce fragmanı yayınlandı, şimdi ise yayın tarihi açıklandı. İşte, Aşk ve Gözyaşı konusu, oyuncuları ve yayın tarihi: