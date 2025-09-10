Haberler Yaşam Haberleri Aşk ve Gözyaşı dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı konusu ve oyuncuları
Giriş Tarihi: 10.9.2025 14:30

ATV, yeni sezonda ekranların en çok konuşulacak dizilerinden biri olan dizi izleyicileri ekrana kilitleyecek. Dizide Hande Erçel ve Barış Arduç’un uyumu dikkat çekiyor. Aşk ve Gözyaşı konusu ve oyuncuları ile televizyon izleyicisinin gündemindeki yerini alırken ekran başında yerler alınıyor. Peki; Aşk ve Gözyaşı dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün?

Aşk ve Gözyaşı, Eylül ayının merakla beklenen yapımlarından biri. Dizide, peri masalıyla başlayan bir aşkın, Meyra'nın ölümcül hastalık haberiyle gerilimli bir döneme evrilmesi izleyicilere duygusal bir yolculuk vadediyor. Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrol paylaştığı bu hikaye, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Önce fragmanı yayınlandı, şimdi ise yayın tarihi açıklandı. İşte, Aşk ve Gözyaşı konusu, oyuncuları ve yayın tarihi:

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezonun flaş dizisi Aşk ve Gözyaşı, 19 Eylül 2025 Cuma akşamı ATV ekranlarında başlıyor. Dizinin fragmanı da yayınlandı ve izleyicilerden tam not aldı.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU

Dizide Meyra (Hande Erçel) ve Selim (Barış Arduç), peri masalını andıran bir evlilikle başlıyor. Ancak durumu altüst eden gelişmeler yaşanıyor: Meyra'dan gelen "beyninde tümör var" itirafı, boşanma kararı alan Selim'i şoka sokuyor ve hikâyeye yüksek duygusal bir dram katıyor.

Bu kriz, ilişkinin tekrar şekillenmesine ve "ikinci şans" temasının ön planda yer almasına yol açıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden'in oturduğu dizinin görkemli oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Hande Erçel'e, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar ve Ali İpin ve Sanem Çelik gibi isimler yer alıyor.

