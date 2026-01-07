Eskişehir'de başka bir araçla yarışan Muhammet Demir'in otomobiliyle çarpıp ölümüne yol açtığı 3 yayadan Eray Akyol (21), son yolculuğuna uğurlandı. Eray Akyol için 75'inci Yıl Mahallesi Hz. Ömer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Akyol'un ailesi, Sultandere Spor Kulübü'nden takım arkadaşları ve sevenleri katıldı. 10 Ocak'ta askere gidecek olan Akyol'un tabutuna 'O şimdi asker' yazılı asker yazması konuldu. Akyol, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.Taziyeleri kabul eden Birol Sancar, "Çocuğum askere gidecekti, asker eğlencesi yapacaktık. Artık çocuğumuzun asker eğlencesini tabutta yapıyoruz. Trafik canavarlarından kurtulmak istiyoruz, artık yeter. Türkiye genelinde böyle bir acı görülmemiştir. Üç tane evladımızı bir anda kaybettik. Artık büyüklerimizden yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.