Haberler Yaşam Haberleri Asker işte böyle sahadaydı! Depremin ilk dakikalarında saat saat yapılanlar
Giriş Tarihi: 20.2.2023 15:54 Son Güncelleme: 20.2.2023 17:55

Asker işte böyle sahadaydı! Depremin ilk dakikalarında saat saat yapılanlar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından “Asker ilk iki gün sahada yoktu” yalanı ortaya atılırken, bu yalanı çürüten bilgiler de ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı’nın ceride defterinde, asrın felaketinin ilk anlarından itibaren silahlı kuvvetlerin 04.30’da harekete geçtiği ve adım adım sahada faaliyet gösterdiği bilgisi yer aldı. İşte ceride defterinden depremin ilk saatlerinden itibaren, yaklaşık ilk 12 saatte askerin saat saat yaptıkları…

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Asker işte böyle sahadaydı! Depremin ilk dakikalarında saat saat yapılanlar

Asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş'taki 04,17'deki 7,7 büyüklüğündeki depremin arından Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin depremin ilk anlarında harekete geçmediği ve geç kaldığı iddiaları gündemdeki yerini aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin depremin ilk anlarında sahada olmadıklarına yönelik iddialara çok sert tepki vererek ilk andan itibaren deprem bölgesi için harekete geçtiklerini ve sahada olduklarını açıkladı. Askerin ceride defteri de geç kalındığı yönündeki iddiaları çürütüyor. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın 6 Şubat 2023 tarihinde, saat 04.17'de depremin olmasının ardından ceride defterinde ilk dakikalarda ve ilk 12 saatte saat saat yaptıkları…

DEPREMİN İLK ANINDAN İTİBAREN SAAT SAAT YAPILANLAR


-04.30 Millî Savunma Bakanlığının yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin Harekât Merkezleri süratle yapılması gerekenleri yaparak birliklerden rapor istedi.

-04.30-Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'hazır ol' emri verildi.

-04.50 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak görevinin başında birliklerden durum raporu almaya başladı.


-05.00 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi aktive edildi. Eş zamanlı olarak Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları Kriz Merkezleri'nde hazırlık ve koordinasyona başladı.

- 05.00 MSB, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları görevinin başındaydı.

- 05.10 MSB; Genelkurmay, Kuvvet Komutanlıkları ve 2'nci Ordudan alınan durum raporu sonrası Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aranarak talimatları alınmıştır / Şehit / Yıkım / Hatay'a karar verildi.

- 06.00 Deprem bölgesinde / Malatya, Kahramanmaraş, İskenderun'da 2'nci Ordu birliklerinin Arama Kurtarma faaliyetlerine başlaması.

- 07.00 2x askeri ambulans uçak Etimesgut'ta (ETİ) hazır.

- 07.00 2'nci Hudut Alay Komutanlığı / Hatay tarafından halka çorba dağıtıldı.

- 07.15 TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG İskenderun / hazırlık emri.

- 07.30 Doğu Akdeniz'de bulunan 2 x fırkateyn ve 2 x Helo İskenderun'a intikal emir.

- 07.30 TSK İnsani Yardım Tugayı Etimesgut Havaalanında hazır

- 08.00 AFAD'ın talebi üzerine 3x A400M Kayseri'den İstanbul, Ankara ve İzmir için kalkış (Kayseri'de yoğun kar yağışı / pistin temizlenmesi ve deicing sonrası)

- 08.00 Kışla mutfağından İskenderun'da çorba dağıtımı.

- 09.00 İlk Seyyar Mutfağın kurulumu- Şanlıurfa İpekyol Mahallesi.

- 09.34 3xTanker uçak (personel, yük) İstanbul, Ankara, İzmir'e hareket.

- 10.45 MSB, GKB, KKK ETİ-Hatay için kalkış / Hatay kapalı İNCİRLİK iniş (11.30)

- 11.27 İzmir'den kalkış yapan 2xCN-235 AFAD personel ve malzemesi ile Şakirpaşa H/A'na indi.

- 11.32 – 12.11 3xA400M yardım malzemesi ve personel ile İncirlik ve Gaziantep'e iniş yaptı.

- 13.00 Malatya'da çorba dağıtıldı.

- 13.00 İlk Birlik takviyesi Gaziantep-Nurdağı (16. Mknz.P.Tug.Tnk.TB.).

- 16.00 İlk köye yardım (Hatay / Arsuz Üçgüllük köyü).

• Ceride: TSK birliklerinin tüm faaliyetlerini kayıt altına aldıkları defterlerdir.

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Asker işte böyle sahadaydı! Depremin ilk dakikalarında saat saat yapılanlar
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