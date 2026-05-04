Asker uğurlamasında yaralanan genç 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay, 19 Nisan Pazar günü Tuna Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hızlı araç kullandığı için sözle uyarılan Derviş G.(17) çevredekilerle tartışmaya başladı. Derviş G. kısa süre sonra olay yerine silahla geri dönerek asker eğlencesi için toplanan gruba ateş açtı. Kurşunlardan biri Yusuf Arda Özer'e (17) isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özer 14 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer yandan gözaltına alınan şüpheli Derviş G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZEYİ AİLESİ TESLİM ALDI

Yoğun bakımda tedavi gören ve 14 gün sonra hayatını kaybeden Yusuf Arda Özer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen ailesine teslim edildi. Özer'in cenazesi Esenler'de ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verildi.

'KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ KOVALADI; BU SIRADA MERMİ YUSUF'A GELDİ'

Yusuf Arda Özer'in arkadaşı Yusuf Can, "Asker eğlencemiz vardı. Asker eğlencemiz olduğu için eğlencenin olduğu yere geldi. Ehliyeti yok ruhsatı yok hiç birşey yok yaşı da yetmiyor. Arabayla gezip herkese bulaşıyordu. Kardeşim de köşede duruyordu, tartışma çıktı. Nereden bulduğunu bilmiyoruz bir silah alıp geldi. Her yere sıkmaya başladı. Herkes kaçıştı o sırada kör kurşun benim kardeşime isabet etti. Mermi vücutta kaldı. 14 gün boyunca yoğun bakımda kaldı; daha fazla dayanamadı öldü. Yetkililere sesleniyorum, yapan kişi cezasını çeksin. Silahı getirdi herkese tuttu, silah tutukluluk yaptı, herkese sıkamadı. Dışarıda tekrar çıkartıp taktığında her yere sıkmaya çalıştı. Herkes kaçıştı. Yusuf da köşedeydi. Şüpheli kavga ettiği kişiyi kovaladı; bu sırada mermi Yusuf'a geldi. Bir şarjör boşalttı, Yusuf'a bir kurşun isabet etti" dedi.

'YUSUF'UN OLAYLA ALAKASI YOK'

Aile dostu Muhammed Dündar, "Gençlerin mahallede asker eğlencesi vardı. Eğlence için orada toplanmışlardı. Bir kavga sırasında başka bir çocuk da silah alıp getirmiş. Kavga ettiği çocuğa sıkıyor. Kurşun da Yusuf'a geliyor. Yusuf'un olayla hiçbir şekilde alakası yok, çocuk masum. Efendi bir çocuktu" diye konuştu.

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Yusuf Arda Özer'in cenazesi ikindi namazına müteakip Esenler Tuna Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Kağıthane Sanayi Mezarlığı'nda toprağa verildi.