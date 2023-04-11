Askerden Gelene Ne Denir? Tezkere Alana ve Askerden Dönene Ne Söylenir?

Askerden gelene ne denir genelde askere giden kişilerin ailelerini ve akrabalarını ilgilendiren konudur. Bu kişileri tanıdık kategorisinde toplayacak olursak hepsi, Tezkere alana Ne Denir sorusu üzerinde yoğunlaşacaktır. Çünkü oğlu, yeğeni ya da herhangi bir yakınlık derecesi olan kişi askerden dönmüştür ya da dönecektir. Bu gibi durumlarda araştırılacak konular vardır. Bu noktada da askerden gelen birine ne denir ya da askerden dönene ne söylenir şeklinde, benzeri ifadeler ile araştırma yapılır.

Askerden Gelene Ne Denir?

Askerlik ülkemiz için çok değerlidir. Her erkek bireyin belirli bir yaşa gelince askerliğe gitmesi zorunludur. Vatani görev olarak nitelendirilen askerlik, askere gitme yaşı gelen herkesin yapacağı bir görevdir. Millî Savunma Bakanlığının belirlediği mevzuata göre ise askere gitme yaşı yirmi birdir. Askere gitmek vatanını, milletini, ülkeni ilgilendiren bir mevzu olsa da bir de askere gitmeden önce ve askerden geldikten sonra yapılan kültürel unsurlar vardır. Bu noktada askerden gelene ne denir ele alınacaktır.

Tezkere Alana Ne Denir?

Normalde tezkerenin kelime anlamı kâğıda yazılan nottur. Fakat bu kelimeyi askerlik için kullanıldığında daha farklı bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Tezkere almak demek bir kişinin vatani görevini yerine getirmesi demektir. Dolayısıyla günümüzde altı ay olan askerliğini yapmış ve tekrar baba ocağına dönmeye hak kazanmış demektir. Askere gitmeden önce yapılan birçok eğlenceler vardır. Yemekler yapılır, eş dost toplanır, dualar okunur. Vatana hayırlı bir evlat olması niyet edilerek kişi askerlik serüvenine uğurlanır. Geçen altı ay boyunca eve dönüş vakti gelir ve askerden dönen yakınınızı gördüğünüzde sevgi dolu sözcükler söylersiniz.

Askerden Dönene Ne Söylenir?

Askerden dönen bir evladınız var ise onu özlemeniz çok normaldir. Askerden dönen oğlunuzu gördüğünüz an sarılırsınız ve hoş geldin dersiniz. Aynı şekilde oğlunuz askerden döndü ise gözün aydın oğlum diyebilirsiniz. Genel olarak askerden dönen kişilere özlem dolu sözler söylenir. Buna neden olarak da askerliğin uzun bir zamanda yapılması gösterilebilir.