Askere gidecekti, feci kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz'da henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil ile Furkan Özmen'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, Furkan Özmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haber, olay yerine gelen yakınlarını ve çevredeki vatandaşları yasa boğdu. Gencin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Furkan Özmen'in askere gitmesine sayılı günler kaldığı öğrenilirken, genç yaşta gelen ölüm haberi ailesi ve sevenlerini derinden sarstı. Yakınlarının gözyaşları içinde sinir krizi geçirdiği görüldü. Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatırken, kazaya karışan otomobil sürücüsünün ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.