Askere gidecekti kazada öldü

Giriş Tarihi: 28.04.2026

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
  • ABONE OL
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçe merkezinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Furkan Özmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Lüleburgaz ilçesinde henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil ile Furkan Özmen'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, Furkan Özmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşanan kaza sonrası ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
#LÜLEBURGAZ #KIRKLARELİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA