Askere gidecekti kazada öldü

Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçe merkezinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Furkan Özmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Lüleburgaz ilçesinde henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil ile Furkan Özmen'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, Furkan Özmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşanan kaza sonrası ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.